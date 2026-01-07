अमृतसर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत गिरी, कई लोग घायल

अमृतसर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के टाली वाला चौक के पास स्थित गली नंबर 9 में दोपहर करीब 1 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में इमारत की तीन मंजिलें पूरी तरह से ढह गईं, जबकि मलबे के...

अमृतसर : अमृतसर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के टाली वाला चौक के पास स्थित गली नंबर 9 में दोपहर करीब 1 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में इमारत की तीन मंजिलें पूरी तरह से ढह गईं, जबकि मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। घटना के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह इमारत निर्माणाधीन थी और उसमें काम चल रहा था। अचानक हुए इस हादसे के कारण आसपास के दुकानदार और राहगीर सहम गए। जैसे ही इमारत गिरने की आवाज आई, धूल का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत के गिरते ही जोरदार आवाज हुई और आसपास की दुकानों में बैठे लोग घबराकर बाहर निकल आए। कई दुकानदारों ने बताया कि हादसे के वक्त इमारत में कुछ लोग मौजूद थे, जिससे मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।