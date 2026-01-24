Main Menu

श्री नांदेड़ साहिब के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी, सिखों में खुशी की लहर

24 Jan, 2026

यह ट्रॉयल उड़ान 25 जनवरी को हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और शाम 5:30 बजे हजूर साहिब पहुंचेगी।

अमृतसर (सर्बजीत): हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि हरियाणा से श्री हजूर साहिब (नांदेड़) के लिए सीधी उड़ान सेवा की सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। हरियाणा सरकार ने ट्रॉयल के आधार पर हजूर साहिब के लिए उड़ान सेवा को मंजूरी दे दी है।

यह ट्रॉयल उड़ान 25 जनवरी को हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और शाम 5:30 बजे हजूर साहिब पहुंचेगी। तीन दिनों के प्रवास के बाद, यह उड़ान 28 जनवरी को शाम 4:00 बजे हजूर साहिब से रवाना होकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इस विमान में कुल 61 सीटें हैं। उन्होंने बताया कि यह पहली ट्रॉयल फ्लाइट है। यदि यह सफल रहती है, तो सरकार हिसार हवाई अड्डे से हजूर साहिब के लिए साप्ताहिक या मासिक आधार पर नियमित उड़ानें शुरू करेगी। प्रचार सचिव जत्थेदार सुखजीत सिंह बघौरा ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा द्वारा किया गया प्रयास वाहेगुरु की कृपा से सफल रहा है।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शिष्टमंडल ने हरियाणा सरकार के प्रमुख सचिव (विदेश विभाग) से मुलाकात की। इस दौरान अंबाला हवाई अड्डे का नाम 'श्री गुरु हरगोबिंद साहिब' के नाम पर रखने के संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव बलविंदर सिंह, अंतरिम कमेटी सदस्य रुपिंदर सिंह, गुरनाम सिंह लाडी डबरी, सदस्य मोहनजीत सिंह, सदस्य इंद्रजीत सिंह, सुखजिंदर सिंह मसाणा, कमेटी सदस्य विनर सिंह, कवलजीत सिंह अजराणा, हरनेक सिंह, इकबाल सिंह, लवजिंदर सिंह आदि उपस्थित थे।

