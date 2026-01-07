Amritsar में पुलिस और शूटर में Encounter, चली ताबड़तोड़ गोलियां

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 07:27 PM
अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग का एक शूटर घायल हो गया है। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने क्रिएटिव व्हील्स शोरूम फायरिंग केस को पूरी तरह से सुलझाने का दावा किया है। 11 अप्रैल की रात को मकबूलपुरा थाना इलाके में स्थित क्रिएटिव व्हील्स शोरूम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने घटना में इस्तेमाल हथियार बटाला रोड पर सनसिटी के पीछे छिपा रखे थे।
जब पुलिस टीम आरोपियों के साथ हथियार बरामद करने के लिए मौके पर पहुंची, तो एक आरोपी ने मौका पाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दसूवाल गैंग का शूटर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद कर लिए हैं।
