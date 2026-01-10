Punjab : स्कूल के पास गिरा ड्रोन, पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की शुरू

फाजिल्का में एक स्कूल के पास अचानक एक ड्रोन गिर गया। एक बच्चे ने घर के बाहर ड्रोन गिरते देखा और अपने दादा को बताया।

फाजिल्का (सुनील नागपाल): फाजिल्का में एक स्कूल के पास अचानक एक ड्रोन गिर गया। एक बच्चे ने घर के बाहर ड्रोन गिरते देखा और अपने दादा को बताया। फिर उन्होंने पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस PCR और गाड़ियों में पहुंची और घर के बाहर गिरे ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शक है कि यह बच्चों का खेलने वाला ड्रोन था, जो बैटरी खराब होने की वजह से गिर गया।

मोहल्ला निवासी राजिंदर कुमार ने बताया कि उनके पोते ऋत्विक ने आकर उन्हें बताया कि उनके घर के बाहर गेट के पास एक ड्रोन गिरा है। फिर वह बाहर गए तो देखा कि ड्रोन उनके दरवाजे पर पड़ा है। फिर उन्होंने पुलिस को बताया, जो मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। मोहल्ले के एक निवासी के मुताबिक, ड्रोन करीब तीन से चार घंटे तक उनके घर के बाहर रहा लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया।

आखिर में पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस अधिकारी सरवन सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्कूल के पास एक ड्रोन गिरा है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह एक खिलौना ड्रोन था, जिसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिस वजह से यह गिर गया। हालांकि, पुलिस के मुताबिक, ड्रोन को वापस लेने कोई नहीं आया, जिस वजह से जांच शुरू कर दी गई है। अगर पड़ोस का कोई बच्चा ड्रोन उड़ा रहा होता, तो गिरने के बाद वह इसे वापस लेने आता।

अधिकारी ने कहा कि यह बच्चों का खिलौना लग रहा है, इसमें कैमरा भी लगा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है और ड्रोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के कैमरे की भी जांच की जाएगी कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है।

