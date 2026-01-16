Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में घर के बाहर खून से लथपथ शव मिला, मौके पर पहुंची पुलिस

लुधियाना में घर के बाहर खून से लथपथ शव मिला, मौके पर पहुंची पुलिस

Edited By Vatika,Updated: 16 Jan, 2026 11:27 AM

dead body found

पंजाब के लुधियाना में आज सुबह एक घर के बाहर खून से सना एक

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में आज सुबह एक घर के बाहर खून से सना एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब लोगों ने घर के बाहर शव पड़ा देखा तो उन्होंने शोर मचाया। मृतक की पत्नी ने मौके पर पहुंचते ही अपने पति को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही थाना जमालपुर और चौकी मुंडियां की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। यह मामला चंडीगढ़ रोड स्थित हैप्पी कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मृतक की पहचान बाबू कांत के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। पुलिस के अनुसार मृतक के चेहरे पर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले को हत्या और हादसा—दोनों एंगल से जांच रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!