आतिशी मामले पर CM भगवंत मान की पहली प्रतिक्रिया, कहा… (देखें Video)

Edited By VANSH Sharma,Updated: 11 Jan, 2026 06:53 PM

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के गुरुओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर सियासी माहौल गरमा गया है।

पंजाब डेस्क: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के गुरुओं को लेकर दिए गए कथित बयान पर सियासी माहौल गरमा गया है। इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम मान ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में आतिशी का माइक तक ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वीडियो में जानबूझकर शोर के नीचे मनमर्जी के सबटाइटल डाले गए।

सीएम भगवंत मान ने कहा कि वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि गुरु साहिबों की बेअदबी हुई है और आतिशी पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि गलत माहौल बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे मामले की फोरेंसिक जांच करवाई गई है। जांच में साफ तौर पर सामने आया है कि वीडियो में जो शब्द दिखाए गए, वे आतिशी ने बोले ही नहीं थे। सीएम मान ने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद भी बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। फिलहाल, इस बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है और सभी की नजर आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है।

