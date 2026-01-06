4 hours ago
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 01:09 PM
कोर्ट का सख्त फैसला : कंजक के बहाने बच्चियों को अगवा करने वाले दोषी को दी उम्रभर की सजा
1. पंजाब समेत इन राज्यों में अगले 4 दिन भारी मौसम! चलेगी शीतलहर
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत में मौसम ...
2. कोर्ट का सख्त फैसला : कंजक के बहाने बच्चियों को अगवा करने वाले दोषी को दी उम्रभर की सजा
नाबालिग बच्चियों के अपहरण, यौन शोषण और उनसे जबरन भीख मंगवाने के ...
3. गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को मारी गोली
गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर बबरी नाके के पास स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट के ...
4. पंजाब में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी, अभी और छिड़ेगी कंपकंपी
त्तर भारत समेत पंजाब और चंडीगढ़ में शीतल लहर और घना कोहरा जारी है। भारतीय ...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
5. साइबर फ्रॉड में SHO की तस्वीर का इस्तेमाल, पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील
शहर में साइबर अपराधियों ने लोगों को डराने और पैसे वसूलने के लिए एक हैरान करने ....
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के योग बन रहे है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। कारोबार कर रहे जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होने के योग है। कॉलेज के छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरीपेशा लोग काम में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम के दौरान किसी से भी बहस न करें। आज युवाओं को मेहनत का फल मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण आ सकता...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी से भी दोस्ती करने से पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लेना सही रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों को...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी ख़ास से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी काम किसी वरिष्ठ की मदद से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना कर रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। युवाओं को करियर के अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।
