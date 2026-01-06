पंजाब में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी, अभी और छिड़ेगी कंपकंपी

त्तर भारत समेत पंजाब और चंडीगढ़ में शीतल लहर और घना कोहरा जारी है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट की संभावना है।

चंडीगढ़ (मनप्रीत): उत्तर भारत समेत पंजाब और चंडीगढ़ में शीतल लहर और घना कोहरा जारी है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 जनवरी तक पंजाब में मौसम पूरी तरह ड्राई रहेगा, लेकिन घने कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा।

इस बीच, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के साथ 'कोल्ड डे' जैसे हालात बने रहे। पंजाब में तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले दिन के मुकाबले औसत अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो फिलहाल सामान्य के करीब है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान श्री आनंदपुर साहिब में 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। बठिंडा और फरीदकोट राज्य के सबसे ठंडे शहर रहे, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके साथ ही अमृतसर में अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के दूसरे शहरों की बात करें तो लुधियाना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, पटियाला में 7 डिग्री, गुरदासपुर में 7.8 डिग्री, बल्लोवाल सेखड़ी में 5.1 डिग्री, होशियारपुर में 9.2, मानसा में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शहर का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कोहरे के कारण वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है।

