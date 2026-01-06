साइबर फ्रॉड में SHO की तस्वीर का इस्तेमाल, पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 10:57 AM

लुधियाना: शहर में साइबर अपराधियों ने लोगों को डराने और पैसे वसूलने के लिए एक हैरान करने वाली चाल चली। पीएयू थाना के SHO इंस्पेक्टर विजय कुमार की फोटो का इस्तेमाल कर अपराधियों ने नागरिकों को झूठे झूठे आरोपों के जरिए पैसे देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की।

कैसे हुआ मामला सामने

एक पीड़ित ने कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें अपराधियों ने युवक को कथित अपराध में फंसाने और उसे “रिहा” करने के लिए 70,000 रुपए की मांग की। यह क्लिप वायरल होते ही पुलिस और जनता की नजर में आ गई।

SHO ने की चेतावनी

इंस्पेक्टर विजय कुमार ने कहा कि उनकी वर्दी वाली तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी ऐसे कॉल पर विश्वास न करें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। कॉल एक पाकिस्तानी नंबर से की गई थी।

आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों तक संदिग्ध संदेश भेजकर डर फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को सौंप दी है। SHO विजय ने सभी से कहा है कि ऐसे कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहें।

