  • बाथ कैस्टल गोलीकांड: इंसाफ की मांग को लेकर फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरा पीड़ित परिवार

Edited By Kalash,Updated: 09 Feb, 2026 01:25 PM

बाथ कैस्टल गोलीकांड के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से गुस्साए पीड़ित परिवारों का सब्र आज जवाब दे गया।

लुधियाना (राज): बाथ कैस्टल गोलीकांड के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से गुस्साए पीड़ित परिवारों का सब्र आज जवाब दे गया। इंसाफ की गुहार लेकर परिजनों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और मुख्य सड़क पर जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिससे पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

धरने पर बैठे परिजनों का सीधा आरोप है कि गोलीकांड को अंजाम देने वाले आरोपी आज भी बेखौफ बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। परिजनों ने कहा, "हमारे घर के चिराग बुझ गए, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय गहरी नींद सो रही है।" वहीं, महानगर में 'ऑपरेशन प्रहार-2' के दावों के बीच पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर लगा यह जाम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है।

