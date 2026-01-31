लुधियाना पुलिस को बड़ी सफलता, लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार

कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में लूटपाट और चोरी की वारदातों पर लगाम कसते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

लुधियाना (राज) : कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में लूटपाट और चोरी की वारदातों पर लगाम कसते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 10 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं।

जानकारी देते हुए एडीसीपी समीर वर्मा और एसीपी अनिल कुमार भनोट ने बताया कि थाना डिवीजन नंबर-4 के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह की टीम ने इन आरोपियों को दबोचा है।पकड़े गए आरोपियों की पहचान मेहरबान निवासी ऋषि और आदिल के रूप में हुई। जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में लूटपाट और छीना-झपटी की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना डिवीजन नंबर-4 में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ में इनसे अन्य वारदातों और इनके गैंग के बाकी सदस्यों के बारे में अहम सुराग मिलने की संभावना है।

