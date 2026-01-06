Main Menu

  • पंजाब समेत इन राज्यों में अगले 4 दिन भारी मौसम! चलेगी शीतलहर

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 12:34 PM

imd cold cold wave fog states

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है।

पंजाब डेस्क : भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर भारत में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 से 5 दिनों तक सुबह के समय उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे विज़िबिलिटी बेहद कम हो सकती है।

पंजाब और पड़ोसी राज्यों में सर्दी बढ़ेगी

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 6 से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर महसूस की जा सकती है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी अलग-अलग दिनों में ठंड का असर दिखेगा।

बारिश और बर्फबारी की संभावन

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 6 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। पश्चिमी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में मौसम की स्थिति प्रभावित रहेगी। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 6 जनवरी को कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी भी कम रह सकती है।

पिछले 24 घंटों में गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी शून्य तक गिर गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, ऊपरी वायुमंडल में चल रही तेज पश्चिमी हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में मौजूदा मौसम पर असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि ठंड और कोहरे की तीव्रता बढ़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए लोगों को सड़कों पर सावधानी बरतने, वाहन धीमी गति से चलाने और सुबह-सुबह यात्रा को टालने की सलाह दी गई है।

