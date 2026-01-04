पंजाब में 16 गोलियां मारकर की गई ह/त्या के मामले में नया मोड़! विदेश में बैठे गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

मोगा के गांव भिंडरकलां में युवक को सरेआम गोलियां मार कर हत्या किए जाने के मामले में अब गैंगस्टरों की एंट्री हो गई है।

मोगा (कशिश): मोगा के गांव भिंडरकलां में युवक को सरेआम गोलियां मार कर हत्या किए जाने के मामले में अब गैंगस्टरों की एंट्री हो गई है। जानकारी मिली है इस संबंधी गैंगस्टर मनी भिंडर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, 'पंजाब केसरी' इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता और यह जांच का विषय है।

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर मनी भिंडर के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उसने उमरसिर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने यह हत्या फिरौती के लिए नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के कारण करवाई है। पोस्ट में उमरसिर सिंह पर भी कई तरह के आरोप लगाए और साथ ही अपने और दुश्मनों को चेतावनी भी दी है।

यहां आपको बता दें कि बीते दिनों धर्मकोट हलके के गांव भिंडर में गांव के युवक उमरसीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। यह घटना तब हुई जब उमरसीर सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। मृतक के परिवार वालों और गांव वालों ने उसकी बॉडी को धर्मकोट पुलिस स्टेशन के सामने रखकर धरना लगाया। इस मौके पर परिवार वालों और गांव वालों ने मांग की कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और परिवार को इंसाफ दिया जाए।

