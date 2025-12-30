गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, फिरौती के लिए फायरिंग करने वाले 2 शूटर काबू

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 07:36 PM
जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बटाला पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है।
बटाला: जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बटाला पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों शूटर गैंगस्टर मनू अगवान गैंग से जुड़े हुए है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फिरौती वसूलने के इरादे से एक रिहायशी मकान पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह वारदात दिसंबर के तीसरे सप्ताह में श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां एक परिवार को धमकाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। आरोपियों ने घर के मालिक से बड़ी रकम की मांग की थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर गठित विशेष टीम ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान हरविंदर सिंह और अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। गिरफ्तारी के दौरान .30 बोर का एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
गिरफ्तारी के समय पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर मनू अगवान के इशारे पर काम करते थे और लोगों को डराकर फिरौती वसूलने की गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
