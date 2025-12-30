Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, फिरौती के लिए फायरिंग करने वाले 2 शूटर काबू

गैंगस्टर नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, फिरौती के लिए फायरिंग करने वाले 2 शूटर काबू

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 07:36 PM

batala police have arrested two shooters

जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बटाला पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है।

बटाला: जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बटाला पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों शूटर गैंगस्टर मनू अगवान गैंग से जुड़े हुए है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फिरौती वसूलने के इरादे से एक रिहायशी मकान पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

PunjabKesari

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह वारदात दिसंबर के तीसरे सप्ताह में श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां एक परिवार को धमकाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। आरोपियों ने घर के मालिक से बड़ी रकम की मांग की थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर गठित विशेष टीम ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान हरविंदर सिंह और अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। गिरफ्तारी के दौरान .30 बोर का एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

गिरफ्तारी के समय पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर मनू अगवान के इशारे पर काम करते थे और लोगों को डराकर फिरौती वसूलने की गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!