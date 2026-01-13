अमृतसर में टू-व्हीलर चालकों को हाईवे पर चलाना मना! जानें क्यों लिया गया फैसला

Edited By Kalash,Updated: 13 Jan, 2026 06:07 PM
अमृतसर (अक्षय): अमृतसर में लोहड़ी के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुलों और हाईवे पर टू-व्हीलर चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुलिस अधिकारी ADCP मैडम के अनुसार लोहड़ी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते हैं। इस दौरान पतंग की डोर टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए खतरा बन जाती है। उन्होंने कहा कि जहां पक्षी इस डोर में उलझ रहे हैं, वहीं इंसानों की जान को भी खतरा है। कई बार डोर गले या शरीर के दूसरे हिस्सों में फंसने से गंभीर चोट लगने और जान जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने टू-व्हीलर चलाने वालों को हाईवे और पुलों के बजाय निचली लेन से चलने की हिदायत दी है। पुलिस लगातार लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को इस बारे में अलर्ट कर रही है। प्रशासन हाईवे पर सख्ती से रोक लगा रहा है और हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी अलग से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अनचाही घटना से बचा जा सके।
गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने चाइना डोर बेचने और उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस बीच, ADCP मैडम और दूसरे बड़े अधिकारी हाईवे पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।
