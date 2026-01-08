अमृतसर : नशे में नाबालिग लड़कियों ने सड़क पर मचाया बवाल, वीडियो वायरल

Edited By Kalash,Updated: 08 Jan, 2026 11:34 AM
शहर के लॉरैंस रोड इलाके में नशे की गिरफ्त में आई चार नाबालिग लड़कियों (उम्र 15 से 17 साल) ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया
अमृतसर (आर. गिल): शहर के लॉरैंस रोड इलाके में नशे की गिरफ्त में आई चार नाबालिग लड़कियों (उम्र 15 से 17 साल) ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया, जब आस-पास के लोगों ने उन्हें रोका। मामला उस वक्त और बिगड़ गया, जब एक पिता अपनी बेटी को बाल पकड़कर ले जाने लगा तो साथ आए एक युवक ने पिता पर ही हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो नशे की बढ़ती लत की गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है।
घटना मंगलवार देर शाम की है। वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़कियां सड़क किनारे झगड़ा कर रही थीं और खुलेआम नशीला सॉल्यूशन सूंघ रही थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें समझाने और रोकने की कोशिश की तो लड़कियां आक्रोशित हो गईं। वे लोगों से भिड़ने लगीं और धक्का-मुक्की करने लगीं। इस दौरान एक पिता अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए बाल खींचकर खींचने लगा। इससे नाराज होकर लड़कियों के साथ मौजूद एक युवक ने पिता पर हमला कर दिया और उन्हें पीटने लगा। आस-पास के लोग घटना को देखते रहे, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, बाद में लड़कियां अलग होकर नशा करती दिखी।
यह घटना पंजाब में नशे की समस्या की गहराई को उजागर कर रही है, जहां नाबालिगों तक यह लत पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। इसी बीच ए.डी.सी.पी., रिषभ भोला ने कहा कि जैसे ही वीडियो वायरल हुई, उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और मौके की जांच की गई, लेकिन मौके पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए उस और आस-पास के इलाके में पुलिस की जांरी जारी रहेगी। संबंधित लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
