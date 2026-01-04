Main Menu

  • Adampur Airport : खराब मौसम के बावजूद 99.2% यात्रियों के साथ बनाया नया रिकॉर्ड

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 09:11 AM

adampur airport creates history

कड़ाके की ठंड, बारिश और कम दृश्यता भी आदमपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी।

जालंधर (सलवान): कड़ाके की ठंड, बारिश और कम दृश्यता भी आदमपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। 3 जनवरी को आदमपुर एयरपोर्ट ने अपनी कुल यात्री क्षमता का 99.2 प्रतिशत उपयोग दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया।

एयरपोर्ट निदेशक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दिन आदमपुर एयरपोर्ट से मुंबई और हिंडन के लिए संचालित दोनों उड़ानों में लगभग पूर्ण यात्री क्षमता रही। आदमपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एयरबस ए-320 विमान का संचालन किया गया, जिसकी कुल क्षमता 188 यात्रियों की है। इस फ्लाइट में 187 यात्रियों ने यात्रा की।

वहीं, स्टार एयरलाइंस द्वारा आदमपुर से हिंडन के लिए संचालित फ्लाइट में एंब्रायर ई-175 विमान का उपयोग किया गया, जिसकी क्षमता 88 यात्रियों की है। इस उड़ान में 87 यात्रियों ने सफर किया। इस प्रकार कुल 276 यात्री क्षमता के मुकाबले 274 यात्रियों ने यात्रा की, जो कुल क्षमता का 99.2 प्रतिशत है। खराब मौसम के चलते इंडिगो की फ्लाइट लगभग 17 मिनट की देरी से रवाना हुई, जबकि स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट निर्धारित समय पर संचालित की गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे आदमपुर एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह यात्रियों के बढ़ते विश्वास और क्षेत्र में हवाई सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

