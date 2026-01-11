Main Menu

घर के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी करने की कोशिश, लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा युवक

Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 02:52 PM

a young man was arrested on charges of stealing an activa scooter

जालंधर वेस्ट के एक इलाके में देर रात एक युवक को लोगों ने एक्टिवा चोरी करते हुए पकड़ लिया।

जालंधर (पंकज, कुंदन) : जालंधर वेस्ट के एक इलाके में देर रात एक युवक को लोगों ने एक्टिवा चोरी करते हुए पकड़ लिया। पीड़ित ने बताया कि उसकी एक्टिवा घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसने देखा कि युवक उसकी स्कूटी को इधर-उधर कर रहा था।

स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लोगों का कहना है कि जब आरोपी पहले पकड़ा गया तो वह पंजाबी बोल रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर उसने भाषा बदल दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाना नंबर 5 ले गई और आगे की जांच शुरू कर दी।

