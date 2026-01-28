Main Menu

  • 14 साल की मासूम ने लगाया मौत को गले : 8वीं की छात्रा ने संदिग्ध हालातों में दी जान

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 01:02 AM

14 year old girl commits suicide

ढारी कलां इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने संदिग्ध हालातों में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना दुर्गा कॉलोनी की है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमकुम की मौत की खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में मातम...

लुधियाना (राज): ढंढारी कलां इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने संदिग्ध हालातों में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना दुर्गा कॉलोनी की है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमकुम की मौत की खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। जैसे ही परिजनों को बच्ची द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम का पता चला, घर में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना फोकल प्वाइंट के अंतर्गत आती चौकी ढंढारी की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और मासूम कुमकुम के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची ने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक मौत के असल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, इस बारे में भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इस आत्महत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर अगली कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

