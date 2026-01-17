Main Menu

गुरु नगरी में शीत लहर का कहर, आने वाले 2-3 दिनों तक राहत नहीं, पढ़ें Weather Update

Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 03:06 PM

weather news

अमृतसर(रमन): पोह माह की शुरुआत में महानगर में छाए घने कोहरे के साथ-साथ ठंड भी बढ़ गई है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चीटियों की गति से चल रहे हैं। सुबह-सुबह घर से निकलने वाले लोग ठरू-ठरू कदमों से अपनी मंजिल की ओर जाते नजर आ रहे हैं।

ऐसे मौसम में छात्रों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है। सरकारी और निजी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। पिछले कुछ दिनों से जारी शीत लहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सूरज न निकलने के कारण दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर होना पड़ा है। सुबह के समय कोहरा इतना घना होता है कि विजिबिल्टी जीरो हो जाती है। इसके चलते नैशनल हाईवे पर वाहनों की गति बेहद धीमी हो गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कई स्थानों पर ट्रेनों और उड़ानों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दुकानदार और शहरवासी जगह-जगह अलाव जलाते नजर आ रहे हैं। ये दिन काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं, खासकर कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए। बाजारों में चहल-पहल कम है और लोग सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है।

गैस गीजर और अंगीठी का उपयोग करते समय सावधानी बरतें
नगर प्रमुख और विशेषज्ञों के अनुसार ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी या बाथरूम में गैस गीज़र का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से हवा का संचार नहीं हो पाता और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे घुटन होती है और कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है। गैस गीज़र बाथरूम के बाहर होना चाहिए और यदि गीज़र बाथरूम के अंदर है, तो नहाते समय बाथरूम की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि हवा का संचार हो सके।

बुजुर्गों और बच्चे विशेष ध्यान रखें:
बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा कि सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, तापमान में गिरावट के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए विशेष सलाह जारी की गई है। उन्होंने बताया कि सर्दी के कारण पिछले कुछ दिनों में तापमान में काफी गिरावट आई है। इसलिए, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बुजुर्ग और छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं।

