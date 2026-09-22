DC ऑफिस में 13 दिन कामकाज रहेगा ठप! कर्मचारियों ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब के DC ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है।

चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब के DC ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब स्टेट DC ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने कहा कि वे 15 जनवरी 2015 और 17 जुलाई 2020 के लेटर वापस लेकर पूरी सैलरी न देने के खिलाफ तुली सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष करते हुए 8 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक डिपार्टमेंट का काम बंद करके छुट्टी पर रहेंगे। यूनियन ने कहा कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की हुई मीटिंग में कर्मचारी संगठनों से बातचीत हुई थी। मीटिंग के दौरान पुराने लेटर के हवाले से कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि 18% DA में से सिर्फ 8% परसेंट किस्तों का ऐलान करने और बाकी मांगों पर विचार करने के लिए अक्टूबर 2026 के पहले हफ्ते में मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग में भी कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया। यूनियन ने कहा कि सरकारी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने और लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है, लेकिन 15-01-2015 के पत्र के अनुसार, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों का काम पुराने समय से चले आ रहे प्रशासनिक सिस्टम के तहत ही होता है।

इसी तरह, 17-07-2020 के पत्र के संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि अगर 15-01-2015 और 17-07-2020 के पत्रों के निर्देशों का पालन न करने का कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। यूनियन नेताओं ने कहा कि पूरे पंजाब में डीसी दफ्तरों के कर्मचारी 8 अक्टूबर, 2026 से 20 अक्टूबर, 2026 तक अपनी सीटें खाली कर देंगे। संगठन 20 अक्टूबर को अगली कार्रवाई पर फैसला करेगा।

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