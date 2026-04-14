Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर के सैलून में जबरदस्त हंगामा, बाल कटवाने आए युवक पर हमला, लगे गंभीर आरोप

जालंधर के सैलून में जबरदस्त हंगामा, बाल कटवाने आए युवक पर हमला, लगे गंभीर आरोप

Edited By Kalash,Updated: 14 Apr, 2026 11:18 AM

uproar at jalandhar salon

बस्ती गुजा इलाके में एक सैलून में जबरदस्त हंगामा हो गया।

जालंधर : बस्ती गुजा इलाके में एक सैलून में जबरदस्त हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार यहां ग्राहक और सैलून मालिकों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। खबर मिली है कि तरुण कुमार नामक युवक बाल कटवाने के लिए कई बार सैलून गया, लेकिन उसे बार-बार इंतजार करने को कहा गया। आरोप है कि बाद में सैलून कर्मियों ने उसके बाल कटवाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद वह वह दूसरे सैलून पर चला गया।

पीड़ित का कहना है कि इसके बाद उसे सैलून से फोन कर गालियां दी गई। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ वीआईपी सैलून गया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हथियारों से उस पर वार किए, जिससे वह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

दूसरी ओर सैलून संचालकों का कहना है कि युवक अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था और दुकान में हंगामा किया। पीड़ित ने इन आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोश बताया है और कहा कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!