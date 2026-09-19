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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाबियों से नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का किया आह्वान

Edited By Kamini,Updated: 19 Sep, 2026 05:40 PM

union agriculture minister shivraj singh chouhan

“पंजाब इस समय नशे के गंभीर संकट से गुजर रहा है। नशे ने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है और अनेक युवाओं का जीवन तबाह एवं बर्बाद कर दिया है।”

पंजाब डेस्क : “पंजाब इस समय नशे के गंभीर संकट से गुजर रहा है। नशे ने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है और अनेक युवाओं का जीवन तबाह एवं बर्बाद कर दिया है।” ये शब्द भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने यह बात कही है।

भारतीय जनता पार्टी पंजाब में ‘भाजपा का नारा, नशा मिटाना सारा’ के संकल्प के तहत ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकाल रही है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट के माधोपुर से हो चुकी है। इसके तहत 4 स्थानों से यात्राएं निकाली जानी हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो में अरदास करने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौथी यात्रा को रवाना करेंगे।

पंजाब दौरे से पहले नशे के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार नशे की समस्या को हल करने में बुरी तरह विफल रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि पंजाब के लोग नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ें। इसी उद्देश्य से 18 सितंबर से 30 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी यात्रा के दौरान 21 सितंबर को वह तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो पहुंच रहे हैं। पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब की बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, बेटों और बेटियों—पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए इस यात्रा में बढ़-चढ़कर शामिल हों। नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ें, ताकि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके।”

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