भाजपा ने शुरू की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’, तरुण चुघ ने मान सरकार पर साधा निशाना

पंजाब भाजपा की ओर से नशे के खिलाफ प्रदेशभर में आज से ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ शुरू की

पंजाब डेस्क: पंजाब भाजपा की ओर से नशे के खिलाफ प्रदेशभर में आज से ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ शुरू की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पठानकोट के माधोपुर स्थित एकता स्थल से यात्रा को रवाना करेंगे। इसके अलावा फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और बठिंडा से भी यात्राएं निकाली जाएंगी।

पंजाब को भयमुक्त, रंगदारी मुक्त और विकासयुक्त बनाने का पार्टी का लक्ष्य

भाजपा के अनुसार, फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, फाजिल्का से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्राएं प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेंगी और करीब 4,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 30 सितंबर को जालंधर में संपन्न होंगी। तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा नशे के साथ-साथ रंगदारी, गैंगस्टरवाद और भय के खिलाफ भी अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य पंजाब को भयमुक्त, रंगदारी मुक्त और विकासयुक्त बनाने का है।

सी.एम. पर भड़के तरुण चुघ

वहीं अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की घटना पर चुघ ने दुख जताया। उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी तक निशाने पर हैं। चुघ ने पुलिस थानों पर हुए ग्रेनेड हमलों और पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। चुघ ने आरोप लगाया कि पंजाब में लगातार कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश की रक्षक पुलिस ही निशाने पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को पंजाब के हालात सुधारने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।