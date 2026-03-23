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पंजाब में दिल दहला देने वाली घटना, 2 सगे भाइयों ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Edited By Urmila,Updated: 23 Mar, 2026 05:56 PM

two real brothers in punjab take a horrific step

कर्ज से परेशान होकर कोटकपूरा के पास दो भाइयों के ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।

फरीदकोट (जगतार दोसांझ) : कर्ज से परेशान होकर कोटकपूरा के पास दो भाइयों के ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मरने वालों की पहचान गांव हरीनो के रहने वाले जसकरन सिंह (38) और उसके छोटे भाई जोरा सिंह (34) के रूप में हुई है। इस मामले में जीआरपी पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है और परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, आठ भाई-बहनों में से दो छोटे भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे और खेती और दूसरे काम मिलकर करते थे।

गांव वालों के मुताबिक, परिवार के पास थोड़ी जमीन होने के बावजूद वे ठेके पर जमीन लेकर खेती भी करते थे। दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में हुई थी, जिससे परिवार में काफी मेलजोल था, लेकिन कर्ज के कारण वे काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी परेशानी के चलते उन्होंने गांव ढाब बामनवाला के पास से गुजर रही रेलवे लाइन पर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस के आगे आकर आत्महत्या कर ली।

सूचना मिलने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और जीआरपी पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस बारे में गांव गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि दोनों भाई एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कर्ज से तंग आकर उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि परिवार का कर्ज माफ किया जाए और आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि दोनों की एक-एक छोटी बेटी है।

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