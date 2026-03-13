Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में इन वाहनों पर शुरू हुई कार्रवाई, धड़ाधड़ काटे जा रहे चालान

पंजाब में इन वाहनों पर शुरू हुई कार्रवाई, धड़ाधड़ काटे जा रहे चालान

Edited By Urmila,Updated: 13 Mar, 2026 01:59 PM

vehicles in punjab traffic police

जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे हैं। DSP ट्रैफिक श्री मुक्तसर साहिब राजेश ठाकुर की देखरेख में जिले में अलग-अलग जगहों पर ट्रैफिक नाकाबंदी की गई।

श्री मुक्तसर साहिब (पवन तनेजा, खुराना): जिला पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे हैं। DSP ट्रैफिक श्री मुक्तसर साहिब राजेश ठाकुर की देखरेख में जिले में अलग-अलग जगहों पर ट्रैफिक नाकाबंदी की गई और ड्राइवरों को ट्रैफिक नियम मानने के लिए मोटिवेट किया गया। पुलिस टीमों ने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए और लोगों को सेफ ड्राइविंग के बारे में जागरूक किया गया। अभिमन्यु राणा, IPS, SSP श्री मुक्तसर साहिब ने बताया कि पुलिस अलग-अलग जगहों पर नाके लगाकर लोगों को ट्रैफिक नियम मानने के लिए जागरूक कर रही है। इसके बावजूद जो ड्राइवर ट्रैफिक नियम तोड़ते पाए गए या जिनके पास गाड़ियों के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया गया।

पिछले 24 घंटों में कुल 215 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट न होने की वजह से 17 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर बाजारों में शॉपिंग करते समय अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में पार्क न करें, बल्कि उन्हें तय पार्किंग की जगहों पर ही पार्क करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, माता-पिता से अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें क्योंकि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रात में गाड़ी चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिला पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। अगर वे उनके साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8054942100 पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!