पुलिस की सख्त कार्रवाई, बंबीहा गैंग का लीडर 2 साथियों सहित गिरफ्तार

बंबीहा गैंग के लीडर को उसके 02 साथियों और 01 गैर-कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।

जैतो (रघुनंदन पराशर): डॉ. प्रज्ञा जैन आई .पी.एस.,एस.एस.पी. फरीदकोट के नेतृत्व में फरीदकोट पुलिस ने आपराधिक तत्वों और ड्रग्स के खिलाफ एक सख्त और निर्णायक अभियान शुरू किया है। इसके तहत जोगेश्वर सिंह गोराया एस.पी. (इन्वेस्टिगेशन) फरीदकोट के मार्गदर्शन में और अवतार सिंह डी.एस.पी. (इन्वेस्टिगेशन) फरीदकोट के निर्देशन में सी..आई.ए. स्टाफ फरीदकोट ने एक अहम ऑपरेशन के दौरान बंबीहा गैंग के लीडर को उसके 02 साथियों और 01 गैर-कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरिंदरपाल सिंह उर्फ बिल्ला, जोधा सिंह और अमोलक सिंह उर्फ मौली के रूप में हुई है, जो कोटकपूरा के रहने वाले हैं। पुलिस पार्टी ने आरोपियों से 21 ग्राम हैरोइन और 01 देसी पिस्तौल .30 बोर समेत इसकी मैगजीन और 02 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। कार्रवाई के विवरण के अनुसार 13 मार्च को इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह इंचार्ज सीआईए स्टाफ फरीदकोट की देखरेख में, सहायक थानेदार हाकम सिंह पुलिस पार्टी के साथ नेशनल हाईवे-54, सिखावाला रोड, कोटकपूरा पर चेकिंग के लिए मौजूद थे, जब आरोपी बस स्टॉप में बने बेंच पर बैठे दिखाई दिए। जब शक के बिनाह पर उनकी तलाशी ली गई, तो आरोपियों से 21 ग्राम हेरोइन और 01 देसी पिस्तौल .30 बोर समेत इसकी मैगजीन और 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए।

इस संबंध में, उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन सिटी कोटकपूरा में धारा 21(बी)/61/85 एनडीपीएस एक्ट और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला नंबर 50 तारीख 13.03.2026 को दर्ज किया गया था। फरीदकोट पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों से बरामद गैर-कानूनी हथियार किस मकसद से रखे गए थे और क्या इसका इस्तेमाल किसी और आपराधिक घटना के लिए किया जाना था। इसके साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों से बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था।

यहां यह भी बताना जरूरी है कि गिरफ्तार आरोपियों का पहले से ही आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, आरोपी सुरिंदरपाल सिंह उर्फ बिल्ला के खिलाफ आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, ड्रग तस्करी और दूसरी धाराओं के तहत कुल 10 मामले दर्ज हैं, इसके अलावा उसके साथी जोधा सिंह के खिलाफ ड्रग तस्करी और दूसरी धाराओं के तहत 06 मामले दर्ज हैं।

पुलिस टीमें आरोपियों के दूसरे साथियों और उनके संभावित लिंक के बारे में भी पूरी जांच कर रही हैं, ताकि ड्रग तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जा सके। फरीदकोट पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है और आपराधिक गिरोहों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। पुलिस जिले के हर इलाके में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। जिसमें फरीदकोट पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है।

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