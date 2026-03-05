Main Menu

ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 2 किलो से ज़्यादा हैरोइन के साथ स्मगलर गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Mar, 2026 06:32 PM

फरीदकोट की एस.एस.पी.डॉ.प्रज्ञा जैन की लीडरशिप में ड्रग्स के खिलाफ चल रहे कैंपेन के तहत, फरीदकोट पुलिस ने एक और ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और एक ड्रग स्मगलर को 2.064 किलो हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन फरीदकोट के सी...

जैतो (रघुनंदन पराशर ): फरीदकोट की एस.एस.पी.डॉ.प्रज्ञा जैन की लीडरशिप में ड्रग्स के खिलाफ चल रहे कैंपेन के तहत, फरीदकोट पुलिस ने एक और ड्रग स्मगलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और एक ड्रग स्मगलर को 2.064 किलो हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन फरीदकोट के सी .आई.ए.स्टाफ ने जोगेश्वर सिंह गोराया, एस.पी. (इन्वेस्टिगेशन), फरीदकोट के गाइडेंस में और अवतार सिंह, डी.एस.पी.(इन्वेस्टिगेशन), फरीदकोट के निर्देशन में प्लान किया और उसे अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आकाश उर्फ ​​मान के तौर पर हुई है, जो प्रीत नगर, अमृतसर का रहने वाला है,जो अभी किरपा नगर, नारायणगढ़ शिहाता,अमृतसर में रह रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर मिली ड्रग की खेप और एक मोटरसाइकिल को ज़ब्त कर लिया। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरीदकोट में सी.आई.ए.स्टाफ के इंचार्ज इंस्पैक्टर अमरिंदर सिंह,असिस्टेंट पुलिस स्टेशन ऑफिसर सुखपाल सिंह की देखरेख में इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी आरोपी को गांव चंदबाजा में पुल के बाईं ओर सर्विस रोड पर एक किट बैग के साथ देखा गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की। पुलिस टीम ने बिना किसी शक के उसे पकड़ लिया। फरीदकोट के डी.एस.पी. (सब-डिवीजन) श्री तरलोचन सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली गई और उसका किट बैग बरामद किया गया। पैकेट में 1 किलो 58 ग्राम हेरोइन और 1 किलो 06 ग्राम हैरोइन थी। 

शुरुआती जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी से जब्त की गई हैरोइन आगे सप्लाई के लिए थी, जिससे पता चलता है कि वह एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल था। जब आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, तो पता चला कि उसके खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स एक्ट और दूसरी गंभीर धाराओं के तहत पहले भी सात केस दर्ज हैं। आरोपी को माननीय कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है ताकि पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की अच्छी तरह से जांच की जा सके और उसका पर्दाफाश किया जा सके। 

