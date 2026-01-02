Jalandhar : फाटक पर ईंटों से भरी ट्राली का टूटा एक्सल, डेढ़ घंटे तक रुकीं ट्रेनें

जालंधर में टांडा फाटक पर मोगा से आ रही ईंटों से भरी ट्राली के एक्सल टूटने से करीब डेढ़ घंटे तक रेलवे लाइन बाधित रही।

जालंधर (सोनू) : जालंधर में टांडा फाटक पर मोगा से आ रही ईंटों से भरी ट्राली के एक्सल टूटने से करीब डेढ़ घंटे तक रेलवे लाइन बाधित रही। जानकारी के अनुसार, पठानकोट जा रही यह ट्राली सुबह लगभग 8 बजे फाटक के बीच में ही खड़ी हो गई। 50 से अधिक लोगों ने ट्राली को हटाने की कोशिश की, लेकिन भारी भार के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाई। फाटक गेटमैन ने घटना की सूचना रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों को दी।

ट्राली को हटाने के लिए मजदूरों ने ईंटों को नीचे उतारना शुरू किया। अंततः ट्राली चालक ने क्रेन की मदद से ट्राली को फाटक के किनारे खिसकाया, जिससे रेलवे लाइन को फिर से चालू किया जा सका। ट्राली चालक ने बताया कि वह मोगा से जालंधर-पठानकोट चौक की ओर जा रहा था। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची आरपीएफ और रेलवे टीम ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है।

