अमृतसर में घटी पर्यटकों की संख्या, होटल व गेस्ट हाऊस मालिकों को हो रहा नुकसान

अमृतसर (रमन): गुरु नगरी में शीत लहर का अलर्ट जारी होने के बीच कड़ाके की ठंड ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। बुधवार को धूप न निकलने, घने कोहरे और तापमान में आई गिरावट का सीधा असर पर्यटन गतिविधियों पर पड़ा है, जिससे शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है।

पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के अनुसार ठंड बढ़ने और मौसम विभाग द्वारा शीत लहर की चेतावनी के बाद कई पर्यटकों ने अपनी यात्राएं फिलहाल टाल दी हैं। होटल, गेस्ट हाऊस और धर्मशालाओं में बुकिंग पहले के मुकाबले कम हुई है, जबकि खुले में घूमने वाली गतिविधियां भी सीमित हो गई हैं।

मौसम विभाग ने शीत लहर को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर न निकलने, बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि मौसम साफ होते ही और धूप निकलते ही शहर में फिर से पर्यटकों की रौनक लौटेगी। फिलहाल शीत लहर के अलर्ट ने गुरुनगरी की सैर पर ब्रेक लगा दिया है।

