Jalandhar West में चोरों का आतंक, सैलून के ताले तोड़कर दिया घटना को अंजाम

Edited By Kamini,Updated: 15 Jan, 2026 03:52 PM

theft in jalandhar west

शहर के वेस्ट क्षेत्र में झगड़े और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

जालंधर (पंकज/कुंदन): शहर के वेस्ट क्षेत्र में झगड़े और चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मॉडल हाउस के न्यू करतार नगर इलाके का है, जहां एक सैलून में चोरी की वारदात हुई। सैलून संचालक सलीम ने बताया कि सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान के शटर के ताले टूटे हुए हैं।

सूचना मिलने के बाद जब वह दुकान पर पहुंचे तो देखा कि चोर रात के समय शटर का ताला तोड़कर अंदर घुस आए थे। चोर दुकान से करीब 3500 रुपये नकदी और सैलून में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल कर रही है।

