Punjab में 'युद्ध नशे विरुद्ध' के दूसरे फेज की शुरुआत, CM Mann ने लांच किया App

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 05:34 PM
पंजाब डेस्क : पंजाब में आज ''युद्ध नशे विरुद्ध'' के दूसरे फेज की शुरुआत की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आज जालंधर से 'युद्ध नशे विरुद्ध' कैंपेन के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस बारे में फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक समागम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नशे के खिलाफ युद्ध गुस्से से नहीं बल्कि लहर से जीता जाएगा।
पंजाबी ऐसी कौम है जो किसी चीज को खत्म करने का बीड़ा उठाती है और उसे खत्म करके ही दम लेती है। हर कदम मकसद की तरफ एक कदम है। लोगों का साथ मिलना चाहिए, पुलिस की सख्ती नहीं। पहले फेज की शुरूआत फतेहगढ़ साहिब में 1 मार्च 2025 में हुई थी। इन 9 महीनों में करीब 29,980 NDPS एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 42 हजार तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। पंजाब के कई गांव, हलकों, इलाकों में बुलडोजर एक्शन लिया गया। तस्करों के घर ध्वस्त किए गए।
लांच की ऐप:
इस संबंधी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्य सचिव कैप सिन्हा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा एक ऐप लांच किया गया है। जोकि एक गांव के पहरेदार की तरह काम करेगा। इस ऐप का एक्सेस गांव के पहरेदार के पास होगा। गांव में कौन नशा बेचता है और उसकी जानकारी, घर का पता सारी जानकरी पहुंचेगी। फिर ऐप को डेयरेक्ट सीएम भगवंत मान और पंजाब पुलिस डीजीपी करेंगे। उसके बाद कार्रवाई शरू की जाएगी। तस्कर की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
नंबर किया जारी:
इसके साथ ही गांव में विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई है। इसमें सभी गांव के ही लोग शामिल होंगे और इन कमेटियों से डेढ़ लाख वालंटियर जुड़े हैं जोकि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। इन सभी को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही पूरी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के कार्यालय में होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जहां सरकार ने ऐप लांच की वहीं एक नंबर (98991-00002) भी जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करने पर विजेल डिफेंस के मैंबर बन जाएंगे। इसके साथ ही ही 13 फरवरी को गांव की पहरेदारी की सभी भी की जाएगी।
वहीं, स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने कहा कि कैंपेन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। 19,500 डिस्ट्रिक्ट वार्ड कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटियों में 50,000 मेंबर हैं, जो कैंपेन में पंजाब पुलिस और सरकार के साथ काम कर रहे हैं।
