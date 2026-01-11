मशहूर ज्वैलर्स शॉप को चोरों ने बनाया निशाना,  लाखों के गहने लेकर हुए फरार

Edited By Urmila,Updated: 11 Jan, 2026 11:06 AM
आदमपुर (दिलबागी,चांद, रणदीप): आदमपुर की भीड़भाड़ वाली मार्केट के पास चौक घंटाघर में लक्ष्मी ज्वैलर्स की दुकान से चोरों ने चौथी मंजिल पर बने रोशनदान की ग्रिल काटकर लाखों रुपए के चांदी के गहने और दूसरा सामान चोरी कर लिया।
दुकान के मालिक विवेक कपूर ने बताया कि वह रोज की तरह रात को दुकान बंद करके गए थे और जब सुबह आए तो देखा कि दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और चोरों ने दुकान के शो केस में रखे चांदी के गहने और सोने के गहने भी चुरा ले गए, जो लोगों ने बनवाने के लिए दिए थे।
उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर के शटर पर ताले लगे हुए थे, लेकिन चोर चौथी मंजिल पर बने रोशनदान की ग्रिल काटकर दुकान में घुस गए। चोर करीब 15 से 16 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने ले गए। उन्होंने बताया कि दुकान के अंदर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों के डी.वी.आर. भी चोर ले गए। उन्होंने बताया कि जब घटना की सूचना आदमपुर पुलिस को दी गई तो थाना प्रमुख रविंदर पाल पुलिस पार्टी समेत तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। थाना प्रमुख रविंदर पाल सिंह ने बताया कि आसपास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की जांच की जा रही है और चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
