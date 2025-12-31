एक हफ्ते से लापता युवक का शव इस हालत में बरामद, गांव में सनसनी

एक सप्ताह पहले संदिग्धावस्था में घर से लापता हुए गांव बूटा सिंह वाला निवासी युवक का शव गत दिवस भाखड़ा नहर खनोरी से बरामद हुआ।

समाना (शशिपाल, अशोक) : एक सप्ताह पहले संदिग्धावस्था में घर से लापता हुए गांव बूटा सिंह वाला निवासी युवक का शव गत दिवस भाखड़ा नहर खनोरी से बरामद हुआ।

मामले के जांच अधिकारी घग्गा थाना के एएसआई शेर सिंह ने बताया कि मृतक राजवीर सिंह उर्फ राजू (23) के पिता जरनैल सिंह निवासी गांव बूटा सिंह वाला द्वारा दर्ज करवाए बयान के अनुसार पटियाला के प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर रहे उसके पुत्र द्वारा किसी महिला से फोन पर बात करने की आशंका से महिला के पति द्वारा मारपीट की गई थी और उसके बाद बात खत्म हो गई थी। इसी दौरान राजवीर सिंह 24 दिसंबर को घर से कहीं चला गया। खोजबीन दौरान उसका शव खनोरी से गुजरती भाखड़ा नहर से बरामद हुआ। अधिकारी के अनुसार परिजनों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर संदेह न जताए जाने कारण पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 तहत पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने उपरांत पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी।