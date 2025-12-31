Main Menu

सावधान! New Year पर अनजान Links व Messages पर गलती से भी न करें Click, फंस सकते हैं आप

Edited By Kamini,Updated: 31 Dec, 2025 07:43 PM

पंजाब में आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।

लुधियाना (गौतम) : पंजाब में आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ठग नए-नए तरीके अपनाकर भोले-भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस बीच बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के साइबर सेल की तरफ से लोगों को नववर्ष पर साइबर ठगों से बचने की अपील की है।

पुलिस विभाग की तरफ से जारी विडियो में लोगों को अपील करते हुए कहा गया है कि नववर्ष पर मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक, फोटो, मैसेज या किसी भी तरह के सोशल मीडिया मैसज को क्लिक न करें, क्योंकि नववर्ष को देखते हुए साइबर ठगों की तरफ से लोगों को फंसाने के लिए इसी तरह के लिंक भेज कर मोबाइल को हैंक किया जा सकता है, जिससे निजी डाटा चोरी हो सकता है और मोबाइल धारक साईबर ठगी का शिकार हो सकते है।

