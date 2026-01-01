Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Traffic Rules तोड़ने वालों पर सख्ती, वाहन चालक जरा ध्यान दें...

Traffic Rules तोड़ने वालों पर सख्ती, वाहन चालक जरा ध्यान दें...

Edited By Vatika,Updated: 01 Jan, 2026 02:52 PM

strictly on those who break traffic rules

ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी ब

मोहाली: ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि मोहाली पुलिस ने अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पूरी तरह से सख्ती बरतने का फैसला किया है। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की ट्रैफिक नियमों की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो हाईटेक कैमरों से लैस मोहाली पुलिस ने पूरे वर्ष के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के करीब 6 लाख 81 हजार चालान काटे हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। बीते वर्षों में यह संख्या डेढ़ से दो लाख के बीच रहती थी, लेकिन जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हाईटेक कैमरों की मदद से यह आंकड़ा दोगुना से भी अधिक हो गया है। मोहाली पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा ऑनलाइन चालान किए गए हैं, जो कैमरों की सहायता से काटे गए।

इनकी संख्या पिछले साल 4 लाख 91 हजार रही। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने साल भर में करीब 1 लाख 47 हजार चालान मौके पर काटे। वहीं, थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों में नाके लगाकर करीब 42 हजार ट्रैफिक चालान किए। इस तरह तीनों को मिलाकर कुल करीब 6 लाख 81 हजार ट्रैफिक चालान किए गए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!