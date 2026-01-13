Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, हथियारों सहित 6 गिरफ्तार

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, हथियारों सहित 6 गिरफ्तार

Edited By Vatika,Updated: 13 Jan, 2026 08:51 AM

six arrested with weapons

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की

तरनतारन (रमन चावला): गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश को तरनतारन पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और नशीले पदार्थ बरामद करते हुए करीब आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा हलका तरनतारन के गांव कक्का कंडियाला में गत देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की।

इस दौरान पुलिस ने नई तकनीक के 6 विदेशी पिस्तौल, असॉल्ट राइफल के मैगजीन, भारी मात्रा में हेरोइन और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। सबसे अहम बात यह है कि आरोपियों के पास से रॉकेट लॉन्चर जैसा खतरनाक हथियार भी मिला है, जिसका इस्तेमाल किसी बड़े हमले के लिए किया जाना था। डी.एस.पी. (डिटेक्टिव) जगजीत सिंह ने बताया कि पुलिस रोजाना कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बरामदगी के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही दी जाएगी। उम्मीद है कि मंगलवार को एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!