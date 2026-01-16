Punjab: सनसनीखेज वारदात, दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार युवक को रास्ते में घेर चलाई गोलियां

जालंधर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां आदमपुर में संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

आदमपुर (रणदीप, दिलबागी, ​​चांद): जालंधर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां आदमपुर में संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान केसर सिंह धामी (26) पुत्र दलबीर सिंह निवासी संधरा सोदियां के रूप में हुई है। उक्त घटना के दौरान मौके के पास भीड़ जमा हो गई, जिसने आदमपुर थाने को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

DSP राजीव कुमार ने बताया कि केसर धामी अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। केसर सिंह अपने दोस्तों भूपिंदर सिंह निवासी पियाला और अमन निवासी होशियारपुर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। केसर धामी दोनों दोस्तों के बीच में बैठा था। जब वे आदमपुर में संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे, तो दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों जस्सा ड्रोली और उसके साथी चंदन पंडित ने केसर धामी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान जस्सा ड्रोली कलां ने केसर सिंह धामी के सिर में गोली मार दी और मौके से भाग गया। अस्पताल ले जाते समय केसर सिंह धामी की रास्ते में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here