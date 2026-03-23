बीती रात खबर मिली है कि रूपनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी।

रूपनगर (विजय) : बीती रात खबर मिली है कि रूपनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि लखवीर सिंह (उम्र 38), पुत्र गुरमेल सिंह, निवासी थाना कठगढ़, जिला नवांशहर, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, उसका एक दोस्त रूपनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान चलाता है। उन्होंने बताया कि लखवीर सिंह को उसके घर से फोन करके बुलाया गया और यह भरोसा दिलाया गया कि उसे कोई गाड़ी चलाने के लिए दिलवा देते हैं, इसलिए वह रूपनगर के ट्रांसपोर्ट नगर आ जाए।

जब वह शाम को रूपनगर पहुंचा, तो दोनों दोस्त ट्रांसपोर्ट नगर की पहली मंजिल पर गए। वहां किसी बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने लखवीर सिंह के चेहरे पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सुबह मिली, जिसके बाद उन्होंने रूपनगर सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों के अनुसार, दोनों साथ ही रहते थे और गहरे दोस्त थे।

जानकारी देते हुए ए.एस.आई. लक्ष्मण कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रूपनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वे मौके पर पहुंचे, कार्रवाई की और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रूपनगर के सिविल अस्पताल में रखवा दिया तथा परिजनों को सूचित कर दिया। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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