Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : काली थार में सवार सरपंच के बेटे ने बरपाया कहर, युवक की मौके पर मौ'त

Punjab : काली थार में सवार सरपंच के बेटे ने बरपाया कहर, युवक की मौके पर मौ'त

Edited By Urmila,Updated: 14 Apr, 2026 11:09 AM

sarpanch s son riding in black thar wreaked havoc

सड़क हादसों का कहर जारी है। ऐसा ही एक हादसा बरनाला के पट्टी रोड से सामने आया जहां सत्ता चूर में एक सरपंच के बेटे की तेज रफ्तार काली थार ने एक गरीब परिवार का खुशहाल परिवार तबाह कर दिया।

बरनाला (पुनीत) : सड़क हादसों का कहर जारी है। ऐसा ही एक हादसा बरनाला के पट्टी रोड से सामने आया जहां सत्ता चूर में एक सरपंच के बेटे की तेज रफ्तार काली थार ने एक गरीब परिवार का खुशहाल परिवार तबाह कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सत्ता चूर भदौड़ में सरपंच के बेटे की तेज रफ्तार काली थार ने सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार 55 साल के जगतार सिंह को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। थार गाड़ी जगतार सिंह को अपने साथ सड़क पर 100 फीट तक घसीटती ले गई। 

road accident

हादसा इतना भयानक था कि मृतक के शरीर का एक हिस्सा भी अलग हो गया। इस मौके पर मृतक के भाई गुरदीप सिंह और मृतक के बेटे शमशेर सिंह ने बताया कि मृतक जगतार सिंह एक प्राइवेट स्कूल में बस ड्राइवर का काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसका बेटा भी दिव्यांग है और उसकी दो छोटी बेटियां हैं। मृतक अपनी पत्नी, पिता और बेटे समेत परिवार के 6 सदस्यों का अकेला कमाने वाला था। यह हादसा उस समय हुआ जब मृतक जगतार सिंह अपनी मोटरसाइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ा था। लेकिन तेज रफ्तार से आ रही एक काली थार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने यह भी बताया कि टक्कर के बाद थार ड्राइवर अपने तीन और साथियों के साथ मौके से भाग गया, जो एक शादी फंक्शन से आए थे। टक्कर के बाद थार ड्राइवर ने रास्ते में लोगों से यह भी कहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

परिवार वालों ने बताया कि काली थार ड्राइवर बरनाला जिले के भदौड़ विधानसभा इलाके के गांव बल्लोके के मौजूदा सरपंच का बेटा है, जो सत्ता के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने सड़क पर खड़े एक बेकसूर गरीब परिवार के बस ड्राइवर को टक्कर मारकर मार डाला और मोटरसाइकिल को भी कुचल दिया। मृतक के परिवार वालों ने सरकारी प्लेट लगी काली थार की फोटो भी, जारी कीं। जो सत्ता के नशे में गाड़ी के आगे सरकारी प्लेट भी लगाए रहता है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। परिवार पर करीब 2 लाख रुपये का कर्ज भी है, इसके अलावा मृतक का बेटा दिव्यांग है, जो गरीब परिवार का पालन-पोषण करेगा। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन थार ड्राइवर और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें इंसाफ दे। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जहां पुलिस ने न तो एक्सीडेंट करने वाले ब्लैक थार ड्राइवर को अरेस्ट किया है, और न ही ब्लैक थार गाड़ी रिकवर की है।

और ये भी पढ़े

सब-इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जगतार सिंह की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। मृतक की पत्नी बलजीत कौर के बयान के आधार पर थार ड्राइवर परमवीर सिंह, गांव बल्लोके के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और थार गाड़ी रिकवर कर ली जाएगी। तो, आज सत्ता के नशे में धुत सरपंच के बेटे ने ब्लैक थार को तेज स्पीड में चलाकर एक गरीब परिवार के सदस्य को मार डाला।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!