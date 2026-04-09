अभी से कर लें तैयारी! पंजाब के कई इलाकों में लगेगा लंबा Power Cut

पावरकॉम सब-डिवीजन वन के SDO राम सिंह और JE परमिंदर सिंह ने बताया है कि सिविल हॉस्पिटल तपा के लिए स्पेशल फीडर केबल बिछाने का काम 10 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा।

तपा मंडी (शाम, गर्ग): पावरकॉम सब-डिवीजन वन के SDO राम सिंह और JE परमिंदर सिंह ने बताया है कि सिविल हॉस्पिटल तपा के लिए स्पेशल फीडर केबल बिछाने का काम 10 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इस वजह से तपा शहर की बिजली सप्लाई हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान सदर बाजार, तपा-1, तपा-3 और बाल्मीकि चौक फीडर के तहत आने वाले इलाकों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ेगा। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान अपनी जरूरतों के हिसाब से पहले से तैयारी कर लें।

गढ़दीवाला (भट्टी): असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दर्शवीर सिंह PSPCL सब-डिवीजन गढ़दीवाला ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 66 KV सब-स्टेशन गढ़दीवाला से चलने वाले पंडोरी अटवाल कंडी मिक्स फीडर और मस्तीवाल कंडी मिक्स फीडर की जरूरी मेंटेनेंस के लिए 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस वजह से पंडोरी अटवाल, सेहजोवाल मूसा, नांगल ठट्ठल, नांगल घोड़ावाहा, टेंटपाल, चकलदियां गज्जा नरूर, मनहोता, मस्तीवाल संगवाल आदि गांवों की सप्लाई बंद रहेगी।

जलालाबाद (बजाज): 132 KV सब-डिवीजन जलालाबाद में 11 KV बस-बार की अर्जेंट रिपेयर के लिए, 11 KV अर्बन, आलमके, टिवाना रोड, बाघा बाजार, सुखेरा, घूरी, कालू वाला, घांगा, गुम्मानीवाला और फाजिल्का रोड फीडर की पावर सप्लाई 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जलालाबाद अर्बन सब-डिवीजन के SDO संदीप कुमार ने दी।

सुल्तानपुर लोधी (धंजू): पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन ग्रिड टिब्बा से चलने वाले अर्बन फीडर 10 तारीख को बंद रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए इंजीनियर जोगिंदर सिंह और JE सरबजीत सिंह सब डिवीजन टिब्बा ने बताया कि ग्रिड की अर्जेंट रिपेयर के कारण, गांव टिब्बा, कलरू, नसीरपुर और जवाहर नवोदय स्कूल के साथ लगती बस्तियों में 10 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

खरड़ (अमरदीप): पंजाब स्टेट पावरकॉम के एक्स-इंजीनियरिंग इंदरप्रीत सिंह ने बताया कि 66 KV सनी एन्क्लेव लाइन पर अर्जेंट रिपेयर और अपग्रेड का काम शुरू किया जा रहा है। इस जरूरी काम की वजह से सनी ग्रिड से बिजली सप्लाई कुछ दिनों तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 10, 11, 13, 15 और 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई पर असर रहेगा। इस दौरान सनी ग्रिड से जुड़े सभी फीडर बंद रहेंगे, जिसकी वजह से छज्जूमाजरा, निजार रोड, सनी एन्क्लेव, ग्लोबल सिटी और मॉडल टाउन इलाकों में 11 KV बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। AXION ने कहा कि यह काम बहुत अर्जेंट है, इसलिए सभी कंज्यूमर्स से रिक्वेस्ट है कि वे इस दौरान पूरा सहयोग दें।

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