पंजाब पुलिस के जाली मुलाजिम गिरफ्तार! कारनामा जान उड़ेंगे होश

एस.एस.पी. गगन अजीत ने बताया कि गिरफ्तार आदमी रणबीर सिंह उर्फ दीप ने अमृतसर जिला पंजाब पुलिस के कांस्टेबल रैंक का आई.सी. और पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी।

मालेरकोटला (भूपेश, जहूर): जिला पुलिस चीफ मालेरकोटला गगन अजीत सिंह की तरफ से बुरे लोगों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली, जब पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने वाले नकली पुलिसवालों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पुलिस की वर्दी, हथियार और आईफोन के साथ पुलिस बस टिकट बरामद किए गए।

एस.एस.पी. गगन अजीत सिंह ने जिला पुलिस हैडक्वार्टर में बुलाई गई प्रैस कॉन्फ्रैंस में पत्रकारों को बताया कि एक खास मुखबिर से मिली खुफिया जानकारी के बाद एस.पी. राजविंदर सिंह, डी.एस.पी. इन्वैस्टिगेशन सतीश कुमार और सी.आई.ए. महोराना के इंचार्ज इंस्पैक्टर हरजिंदर सिंह की लीडरशिप में एक स्पैशल टीम बनाई गई।

ऊपर बताई गई टीम के असिस्टैंट थानेदार गुरशरण सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ अनाज मंडी अमरगढ़ के पास रेड करके एक आदमी रणबीर सिंह उर्फ दीप, बेटा अमर सिंह, निवासी मेहंदीपुर, थाना खेमकरण, जिला तरनतारन को गिरफ्तार किया, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए था और खुद को पंजाब पुलिस डिपार्टमैंट का कर्मचारी बताकर पिस्तौल की नोक पर भोले-भाले लोगों से पैसे वसूलता था।

यह आदमी अभी अड्डा बगरियां में अपने असर से पैसे लेने आया था। एस.एस.पी. गगन अजीत ने बताया कि गिरफ्तार आदमी रणबीर सिंह उर्फ दीप ने अमृतसर जिला पंजाब पुलिस के कांस्टेबल रैंक का आई.सी. और पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसके पास से 1 पिस्तौल 30 बोर, 2 जिंदा राऊंड 30 बोर, पंजाब पुलिस का आई.सी. नंबर 139/2016 और एक काला आई.सी. फोन और पंजाब पुलिस बस में सफर करने के टिकट बरामद हुए।

जिला पुलिस प्रमुख ने आगे बताया कि आरोपी रणबीर सिंह को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है और पूछताछ के आधार पर उसके 2 अन्य साथियों हरप्रीत सिंह पुत्र स्वर्गीय चानन सिंह निवासी गांव व थाना वल्टोहा, जिला तरनतारन और गुरलाल सिंह पुत्र साहिब सिंह निवासी गांव मेहंदीपुर, थाना खेमकरण, जिला तरनतारन को भी इस मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हरप्रीत सिंह के कब्जे से 30 बोर का एक जिंदा राऊंड के अलावा, गुरलाल सिंह पुत्र साहिब सिंह के कब्जे से एक 30 बोर और एक अन्य 32 बोर पिस्तौल और मैगजीन के साथ और 30 बोर के 2 जिंदा और 2 खाली खोल और 32 बोर के 2 राऊंड भी बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि इन तीनों गिरफ्तार आरोपियों से और गहराई से पूछताछ की जा रही है। जिनसे और भी अहम घटनाओं का पता लगने की संभावना है।

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