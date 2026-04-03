लूट की तैयारी कर रहे गैंग का पर्दाफाश, हथियारों के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

थाना ठुल्लीवाल पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की है।

मेहल कलां (हमीदी/लक्षद्वीप) : थाना ठुल्लीवाल पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की है। सब डिवीजन मेहल कलां के DSP जसपाल सिंह धालीवाल और थाना ठुल्लीवाल के चीफ ऑफिसर गुरपाल सिंह ने एक जॉइंट प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 2 अप्रैल 2026 को ASI गुरनाम सिंह पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी बस स्टैंड हमीदी पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पास के पुल सुआ लिंक रोड सहौर पर रेड की। रेड के दौरान लवप्रीत सिंह उर्फ लभ्भू निवासी आवा बस्ती बरनाला, जसप्रीत सिंह निवासी वजीदके कला, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी भद्दलवड्ड और गुरप्रीत सिंह उर्फ गेंडा निवासी अमला सिंह वाला को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के पास से 2 बिना रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल के साथ लोहा, बेसबॉल बैट और गंडासी जैसे खतरनाक हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, गैंग का एक और सदस्य हैप्पी सिंह, जो वजीदके कला का रहने वाला है, मौके से भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी किसानों की मोटरसाइकिलों से केबल तार चुराकर उन्हें बेच देते थे और लूटपाट की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर ASI गुरनाम सिंह चूहाणके, ASI मनजिंदर सिंह शेरपुर, कांस्टेबल गुरमीत कौर, मनिंदर सिंह और सतनाम सिंह बाजवा भी मौजूद थे।

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