सरबजीत कौर के वायरल वीडियो से बवाल, सिख समुदाय पर की आपत्तिजनक टिप्पणियां!

पंजाबी महिला सरबजीत कौर जिसने धर्म परिवर्तन कर पाकिस्तान में एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया है, ने एक वायरल वीडियो में कथित कमेंट्स को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।

गुरदासपुर (विनोद): पंजाबी महिला सरबजीत कौर जिसने धर्म परिवर्तन कर पाकिस्तान में एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया है, ने एक वायरल वीडियो में कथित कमेंट्स को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस अनवेरिफाइड क्लिप में, वह अपने पति नासिर हुसैन के साथ दिख रही हैं, और उन पर सिख समुदाय के बारे में आपत्तिजनक कमेंट्स करने का आरोप है।

सीमापार सूत्रों के अनुसार इस अनवेरिफाइड क्लिप में, वह अपने पति नासिर हुसैन के साथ दिख रही हैं, और उन पर सिख समुदाय के बारे में आपत्तिजनक कमेंट्स करने का आरोप है। सरबजीत कौर नवम्बर 2025 में एक सिख तीर्थयात्रा ग्रुप के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान गई थीं, लेकिन बाकी तीर्थयात्रियों के साथ भारत नहीं लौटीं। बाद में, उन्हें वीडियो में यह दावा करते हुए देखा गया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली है। सोशल मीडिया लाइवस्ट्रीम से सामने आए इस नए वायरल वीडियो ने सिख समुदाय के लोगों में गुस्सा फैला दिया है।

सरबजीत भारत में सिखों के बारे में बहुत अपमानजनक कमेंट करती दिख रही हैं। वह पाकिस्तान में ननकाना साहिब में सिखों की यात्रा पर सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि अगर पाकिस्तानी एकजुट हो गए, तो उनकी (सिखों की) रोजी-रोटी बंद हो जाएगी। इससे पहले, सरबजीत का समर्थन करने वाले खालिस्तानियों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने सरबजीत को अपनी बूआ और उसके मुस्लिम पति नासिर को अपना फुफ्फड़ कहा था, और उनसे मदद का वादा किया था।

सरबजीत के पहले पति, करनैल सिंह, जो एक पंजाबी सिख हैं, ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन ने सरबजीत को पाकिस्तान आने के लिए ब्लैकमेल किया और फिर उससे जबरदस्ती शादी कर ली। उसने लाहौर हाई कोर्ट में नासिर के खिलाफ रेप का केस फाइल किया है और सरबजीत को इंडिया डिपोर्ट करने की मांग की है।

और ये भी पढ़े

इसके जवाब में, कोर्ट ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तलब किए हैं। सरबजीत अपने पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन के साथ सोशल मीडिया पर लाइव हुईं। लाइवस्ट्रीम के दौरान, सरबजीत ने कहा, अगर मुसलमान इक्टठा होते हैं, तो उनका (सिखों का) खाना-पानी बंद कर दिया जाएगा। क्या हमें उनसे खाने के लिए कुछ लेना होगा? अगर वे सरदार हैं, तो उन्हें अपने घरों में होना चाहिए। उसने आगे कहा कि अगर वे अब पाकिस्तान या ननकाना साहिब आते हैं, तो सिर्फ उनकी लाशें ही इंडिया वापस की जाएंगी।

कहा जा रहा है कि अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि उनके ऑनलाइन अपीयरेंस में अलग-अलग बातें सामने आई हैं। कभी दुख जाहिर करते हुए तो कभी पाकिस्तान का बहुत दुखी है कि बात करती है तो कभी भारत वापिस जाने की बात करती है। बार बार बयान बदल कर वह पता नही क्या साबित करना चाहती है। इस केस में पहले की घटनाओं में वायरल ऑडियो क्लिप शामिल हैं - जिनकी असलियत कन्फर्म नहीं हुई है - जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इंडिया लौटने की इच्छा जताई और हैरेसमेंट का दावा किया था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here