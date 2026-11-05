लुट की बड़ी वारदात, Gun Point पर छीना लाखों रुपये के पटाखों से भरा पिकअप ट्रक

लुटेरों द्वारा पटाखों से भरा पिकअप ट्रक और एक मोटरसाइकिल बेचने वाले को छीनकर भागने के 2 मामले सामने आए हैं।

तरनतारन (रमन): लुटेरों द्वारा पटाखों से भरा पिकअप ट्रक और एक मोटरसाइकिल बेचने वाले को छीनकर भागने के 2 मामले सामने आए हैं। इनमें से एक घटना के दौरान, लुटेरों ने बंदूक की नोक पर ड्राइवर से करीब 2 लाख रुपये के पटाखों से भरा एक महिंद्रा पिकअप ट्रक छीन लिया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमृतसर-तरनतारन मेन रोड पर स्थित गांव गोहलवार के पास एक खुली जगह में पटाखों की बिक्री और स्टॉक करने के लिए लाइसेंस लिए गए हैं। यहां रोजाना रिटेल और होलसेल आधार पर पटाखे खरीदे और बेचे जाते हैं। बीती देर रात, एक महिंद्रा पिकअप ट्रक गांव गोहलवार के पास स्थित पटाखों के होलसेल गोदाम से करीब 2 लाख रुपये के पटाखे खरीदकर लिंक रोड से मेन रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ते में गाड़ी को रोक लिया। लुटेरों ने कथित तौर पर ड्राइवर को बंदूक की नोक पर धमकाया और पटाखों से भरी गाड़ी लेकर भाग गए।

इसी तरह, एक और मामला सामने आया है, जिसमें सोमवार को एक होलसेल पटाखा गोदाम से पटाखे ले जा रहे एक मोटरसाइकिल विक्रेता के ड्राइवर को भी कथित तौर पर लुटेरों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक, लुटेरों ने पटाखों के साथ मोटरसाइकिल विक्रेता को भी छीन लिया और मौके से भाग गए। हालांकि, इस दूसरी घटना के बारे में पुलिस को कोई फॉर्मल शिकायत मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना सिटी तरनतारन के हेड इंस्पेक्टर परमजीत सिंह विरदी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

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