  पंजाब में HIV को लेकर सामने आई रिपोर्ट, आंकड़े कर देंगे हैरान

पंजाब में HIV को लेकर सामने आई रिपोर्ट, आंकड़े कर देंगे हैरान

Edited By Kalash,Updated: 06 Jan, 2026 06:20 PM

report about hiv in punjab

HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस वायरस से पीड़ित रहता है।

अमृतसर (दलजीत शर्मा): बॉर्डर एरिया में HIV पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा हैष पिछले छे सालों में 3247 करीब नए HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पंजाब और भारत सरकार द्वारा पॉजिटिव मरीजों का जीवन सुरक्षित करने के लिए कई स्कीमों के तहत मुफ्त दवाई की जहां सुविधा दी जा रही है वहीं लोगों में जागरूकता लाकर उन्हें इस बीमारी से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 

कैसे फैलती है बीमारी

जानकारी के अनुसार HIV एक वायरस है। HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस वायरस से पीड़ित रहता है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। यह वायरस योन संपर्क, गैर-कानूनी दवाईयों के सेवन, शेयर की गई सुई इस्तेमाल करने और नियमों के खिलाफ चढ़ाए गए खून आदि से फैलता है।

पिछले 5 सालों की रिपोर्ट

भारत सरकार और पंजाब सरकार HIV इन्फेक्टेड मरीजों की कीमती जान बचाने के लिए जागरूकता कैंपेन चला रही हैं और फ्री दवा भी दे रही हैं। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है, जो सरकारी सेंटर्स में फ्री मिलती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019, 20 में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 581 थी, साल 2020, 21 में यह संख्या 329 हो गई, साल 2021, 22 में यह संख्या 396 हो गई, साल 2022, 23 में यह 587 हो गई, साल 2023, 24 में यह 742 हो गई, साल 2024, 25 में यह संख्या करीब 689 तक पहुंच गई।

हेल्थ डिपार्टमेंट के एच.आई.वी./एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉ. विजय गतवाल ने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए जिले में करीब 12 सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिनमें मरीजों को फ्री दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ऊपर बताई गई कैटेगरी के मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है, जबकि समय-समय पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि HIV से पीड़ित महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान खास दवा देकर गर्भ में पल रहे बच्चे की जान सुरक्षित की जा सकती है। डॉ. विजय गोतवाल के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तत्परता से HIV से पीड़ित मरीजों का ध्यान रख रहा है और उन्हें दवा उपलब्ध करा रहा है।

और ये भी पढ़े

TB के मरीजों को HIV भी होने का रहता है ज्यादा डर 

हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के TB कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉ. नरेश चावला ने कहा कि अगर TB के मरीज समय पर दवा नहीं लेते हैं, तो उनकी बीमारी गंभीर हो जाती है, जबकि कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को HIV होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि यह वायरस मरीज को आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। मरीजों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए, उन्हें डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का भी पालन करना चाहिए। TB के मरीजों को अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी चाहिए और संबंधित डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा भी लेनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा शरीर में TB की पुष्टि होने के बाद हर मरीज का HIV टेस्ट जरूर किया जाता है ताकि मरीज की कीमती जान दोनों बीमारियों से बचाई जा सके।

