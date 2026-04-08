लग्जरी हाउसिंग का ट्रेंड बदला: Gurugram में दिखावे से आगे बढ़ी रियल एस्टेट सोच

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 12:11 PM
गुरुग्राम का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जहां पहले ऊंची इमारतें और प्रीमियम सुविधाएं लग्जरी की मुख्य पहचान मानी जाती थीं।
गुरुग्राम : गुरुग्राम का लग्जरी रियल एस्टेट बाजार अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जहां पहले ऊंची इमारतें और प्रीमियम सुविधाएं लग्जरी की मुख्य पहचान मानी जाती थीं, वहीं अब खरीदारों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास गर्ग, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, गंगा रियल्टी के अनुसार, आज की लग्जरी जीवनशैली दिखावे से आगे बढ़कर स्पेस, बेहतर अनुभव और भरोसे पर आधारित हो चुकी है।
गुरुग्राम में तेजी से विकसित होता बुनियादी ढांचा—चौड़ी सड़कें, एक्सप्रेस-वे और बेहतर संपर्क—इस बदलाव को और मजबूत बना रहा है। आज के खरीदार ऐसे आवास चाहते हैं, जहां वे शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े रहें, लेकिन अपने घर में शांति, खुलापन और निजीपन भी महसूस कर सकें।
इसी दृष्टिकोण के साथ गंगा रियल्टी अपने प्रोजेक्ट्स को आकार दे रही है। गंगा अनंतम और गंगा नंदका जैसे प्रोजेक्ट्स में विस्तृत स्पेस, प्राकृतिक रोशनी और संतुलित डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल घर उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि एक संतुलित और सुकूनभरी जीवनशैली प्रदान करना है।
वहीं, गंगा वैली जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, जो अपने अनुसार घर बनाने की स्वतंत्रता चाहते हैं, साथ ही एक सुरक्षित और सुनियोजित समुदाय का हिस्सा भी बनना चाहते हैं।
विकास गर्ग का मानना है कि आज लग्जरी का वास्तविक अर्थ बड़े आकार या दिखावे में नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में छिपा है। स्वच्छ डिजाइन, खुला वातावरण और विश्वसनीय डेवलपर—यही आज के समय की असली लग्जरी है। गुरुग्राम का रियल एस्टेट क्षेत्र अब इसी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां ऊंचाई से अधिक महत्व बेहतर और संतुलित जीवन को दिया जा रहा है।
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