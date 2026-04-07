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Punjab में बढ़ता मोटापा बना खतरा, सामने आई Report ने सोच में डाले पंजाबी

Edited By Vatika,Updated: 07 Apr, 2026 03:11 PM

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पंजाब के लोगों की हेल्थ को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है।

चंडीगढ़: पंजाब के लोगों की हेल्थ को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब में मोटापा तेज़ी से एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 57 फीसदी लोग पेट के मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही, 39 फीसदी लोग आम मोटापे के शिकार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका मुख्य कारण खराब डाइट और सुस्त लाइफस्टाइल है। इस होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हर पंजाबी एक बार ज़रूर सोचेगा क्योंकि इंसान के लिए हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है।

देश में दूसरे नंबर पर पंजाब
इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की एक स्टडी से पता चला है कि पेट के मोटापे के मामले में पंजाब पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में केरल 58.2 फीसदी के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पंजाब में यह रेट 57 फीसदी है। नेशनल स्तर पर पेट के मोटापे की औसत 39.5 फीसदी  है, जिससे पंजाब काफी आगे है।

फैट की खपत में चिंताजनक बढ़ोतरी
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 सालों में शहरी पंजाबियों की खुराक में फैट की खपत 11.7 ग्राम बढ़ी है। साल 2011-12 में यह 69.2 ग्राम थी, जो 2023-24 में बढ़कर 80.9 ग्राम हो गई है। गांवों में भी फास्ट फूड के बढ़ते ट्रेंड की वजह से फैट की खपत 75.4 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है।

बीमारियों का बढ़ता खतरा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोटापा सिर्फ शारीरिक बनावट की समस्या नहीं है, बल्कि यह हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या और स्ट्रोक जैसी कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन रहा है। शरीर में ज्यादा वजन इंसुलिन के बैलेंस को बिगाड़ता है, जिससे डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार लोगों को पौष्टिक खाने, फिजिकल एक्टिविटी और योग के प्रति जागरूक करने के लिए 'ईट राइट मूवमेंट' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसे कैंपेन चला रही है।

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