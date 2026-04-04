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  • 20 रुपए ने एक आम आदमी की बदली किस्मत, बना लखपति

20 रुपए ने एक आम आदमी की बदली किस्मत, बना लखपति

Edited By Urmila,Updated: 04 Apr, 2026 06:14 PM

punjab state dear lottery

लुधियाना जिला परिषद भवन में 24 मार्च को शाम को आयोजित पंजाब स्टेट डियर 20 मासिक लॉटरी ड्रॉ ने एक आम इंसान की जिंदगी बदल दी।

लुधियाना (जोशी): लुधियाना जिला परिषद भवन में 24 मार्च को शाम को आयोजित पंजाब स्टेट डियर 20 मासिक लॉटरी ड्रॉ ने एक आम इंसान की जिंदगी बदल दी। इसके प्रथम पुरस्कार की राशि ₹11 लाख थीं , जिसे अंशु लॉटरी एजेंसी जीरकपुर के खरड़ के सेलर चावला लॉटरी ने बेचा। इस टिकट से किस्मत के धनी बने हरिमाणिक्यम्म सुरेश जो पेशे से स्टोव मैकेनिक हैं। मात्र 20 की रकम से खरीदे गए टिकट ने उन्हें लाखों का मालिक बना दिया।

Lottery Winner

अंशु लॉटरी एजेंसी के मालिक विजय तनेजा ने बताया कि डियर लॉटरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि “किस्मत कभी भी बदल सकती है। बस अब अगला आकर्षण पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर 2026 है, जिसके प्रथम पुरस्कार के स्वरूप 6 करोड़ जनता में दिए जाने की गारंटी है । इसका ड्रॉ 18 अप्रैल को लुधियाना में निकलेगा ओर इसके टिकट का मूल्य मात्र 500/- है।

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