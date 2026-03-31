Raja Warring की अपील पर हिमाचल ने बदला फैसला! वाहनों की एंट्री पर टैक्स बढ़ोतरी को लिया वापस

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फ़ोन पर बातचीत कर वाहनों पर एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने के लिए आभार व्यक्त किया है।

लुधियाना (रिंकू दानी): पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फ़ोन पर बातचीत कर वाहनों पर एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने के लिए आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमारी अपील को स्वीकार करते हुए पंजाब समेत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए एंट्री टैक्स को फिर से पुरानी दर पर लागू करने का निर्णय लिया है। वड़िंग ने कहा कि यह फैसला दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि राज्य की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए मुफ्त एंट्री मिलेगी। राजा वड़िंग ने खुलासा किया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि ये पास दोनों राज्यों के संबंधित एसडीएम/तहसीलदारों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, ताकि पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके।

